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Лелеки: музична прем'єра від MamaRika і YAKTAK про тих, хто змушений покидати свій дім
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Музична колаборація двох виконавців – MamaRika та YAKTAK – перетворилася на нову щемливу українську пісню. Музиканти створили трек, яким хочуть підтримати тих, хто втратив свою домівку. Слухайте пісню та дивіться кліп!
Ця пісня про українців, котрі зараз, немов лелеки, змушені покидати свій дім. Ми згадуємо часи коли все було добре. Згадуємо рідну хату, маму, лелеку на стрісі та віримо, що обов’язково ще побачимо цей український символ щастя...
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Зараз ми українці, живемо одним життям на всіх, але водночас кожен з нас має свою особисту історію, яка сповнена тривог, болю та надій… Сама тому "Лелека" – пісня, яка повинна підтримати та надихнути, допомогти пережити цю довгу зиму… Дуже тішуся, що знайшлися і разом створили таку важливу роботу!", – коментує MamaRika.
Слухати пісню MamaRika & YAKTAK – Лелека:
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