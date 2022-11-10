Гурт ТНМК і Фагот випустили актуальний кліп на свій давній трек "Моя зброя"

Зараз, коли ТНМК вирушили в європейський тур, аби збирати гроші на потреби війська, цей трек раптом згадався, адже коли співати про те, що саме ти є головною власною силою та зброєю, як не під час страшної війни за свободу та незалежність? Слухайте потужну пісню!

У жовтні відбувся великий тур гурту ТНМК по Європі. У непростий час для всіх нас – коли боремо ворога. Багато допомоги зібрано, багатьом про цю війну нагадано! Це був дуже насичений місяць – двадцять один концерт в десяти країнах, десять тисяч кілометрів і десятки тисяч людей.

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На згадку про жовтневий виїзд ми зробили відео на давній трек "Моя зброя", записаний колись Фаготом для фільму "Іван-Сила". Це було десь десять років назад, з того часу пісня була виключно саундтреком, гурт її ніколи не виконував на сцені. Просто знімали одне одного на телефони. Аби запам'ятати цей тур і не забути, що кожен з нас – гостра та потужна зброя. Слава Україні. І українцям. Ми – самі собі сила. Шануймося", – коментують музиканти.

Монтував весь відзнятий матеріал Дмитро Кухарук і створив цей кліп.

Слухати пісню FAHOT & ТНМК – Моя зброя:

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