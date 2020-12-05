Співачка Холзі похизувалась пишним бюстом у новому образі

Популярна виконавиця Холзі знову привернула увагу шанувальників кардинальним перетворенням, адже тепер зірка приміряла довге кольорове волосся.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

І ще: Популярна співачка Холзі захопила відвертими фото (18+)

Нещодавно Холзі розпрощалась зі своїми локонами та підстриглась під їжачка, але на новому селфі позує у зовсім іншому образі – з довгим кольоровим волоссям та лише у спідньому, яке підкреслює її апетитні форми. Важко не погодитись, що цій дівчині пасує будь-яка зачіска і будь-яке вбрання!

instagram.com/iamhalsey

Читайте також: Майлі Сайрус позувала топлес для Rolling Stone: гарячі знімки