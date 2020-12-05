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Холостячка Топ-модель по-українськи

Співачка Холзі похизувалась пишним бюстом у новому образі

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Холзі здивувала новим образом - фото 1
Холзі здивувала новим образом / instagram.com/iamhalsey

Популярна виконавиця Холзі знову привернула увагу шанувальників кардинальним перетворенням, адже тепер зірка приміряла довге кольорове волосся.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Нещодавно Холзі розпрощалась зі своїми локонами та підстриглась під їжачка, але на новому селфі позує у зовсім іншому образі – з довгим кольоровим волоссям та лише у спідньому, яке підкреслює її апетитні форми. Важко не погодитись, що цій дівчині пасує будь-яка зачіска і будь-яке вбрання!

instagram.com/iamhalsey - фото 437923
instagram.com/iamhalsey

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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