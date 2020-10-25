Без волосся: співачка Холзі шокувала фанатів перевтіленням (фото, відео)

Популярна співачка Холзі вирішила розпрощатись зі своїми кучерями і тепер насолоджується своїм новим образом. Це варто побачити!

26-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Співачка полюбляє міксувати образи, приміряючи яскраві перуки, але нещодавно вирішила піти на кардинальні зміни, а саме розпочалась зі своїми кучерями. Тепер смілива Холзі з крихітним їжачком на голові ще більше привертає до себе увагу, а фанати засипають її компліментами. Зацініть!

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