Майлі Сайрус позувала топлес для Rolling Stone: гарячі знімки

Попспівачка Майлі Сайрус стала головною героїнею нового січневого номера журналу Rolling Stone. На обкладинці видання скандальна зірка з'явилася топлес.

Автором зйомки став американський фотограф Бред Ельтерман, а проходила вона в Лос-Анджелесі.

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Під час фотосесії Сайрус позувала в дуже провокаційних образах, продемонструвавши не тільки фігуру, але і велику кількість татуювань на тілі. На деяких знімках вона була оголена повністю. На обкладинці ж дівчина з'явилася в колготках, а груди прикрила руками.

На обличчі у дівчини був яскравий сірий макіяж очей і червона помада на губах. Її шию прикрашало безліч підвісок. Також дівчина дала виданню відверте інтерв'ю, в якому розповіла про наркотики, алкоголізм, карантин і творчість.

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