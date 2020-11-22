Популярна співачка Холзі захопила відвертими фото (18+)

Відома співачка Холзі розбурхала шанувальників серією домашніх фото у спідньому. Ця дівчина точно не має комплексів та обожнює експериментувати з образами!

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

Нещодавно Холзі розпрощалась зі своїми локонами та підстриглась під їжачка, але на нових фото позує у зовсім іншому образі – з довгим темним волоссям та халаті, який не приховує її розкішну фігуру. Здається, карантин зробив навіть домашні фотосесії на смартфон доволі популярними.

Джерело всіх фото: instagram.com/iamhalsey

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