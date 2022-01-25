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Спеціалісти назвали найкорисніший сезонний фрукт
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Взимку необхідно їсти сезонні фрукти, їх вживання захищає організм у небезпечний для нього сезон вірусів і застуд. Особливо хороші як захисники здоров'я гранати.
Гранат багатий на калій, магній, кальцій, залізо, натрій, хром та марганець, пише the-challenger.
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У ньому є янтарна, лимонна, винна, яблучна, борна та щавлева кислоти, аскорбінова, фолієва та пантеїнова. Крім того, він містить невеликі кількості всіх амінокислот, особливо проліну, метіоніну та валіну. Гранат покращує роботу серця та зменшує запалення. Дослідження показали, що компоненти гранату можуть уповільнити затвердіння артерій (атеросклероз), зменшити утворення бляшок та покращити здоров'я кровоносних судин.
Плід здатний знижувати тиск, тому користь граната незаперечна при гіпертонії. Він виводить з організму радіоактивні речовини та токсини, усуває наслідки їх негативного впливу та оздоровлює печінку.
Варто мати на увазі: кислоти, що містяться в гранатовому соку, можуть зруйнувати емаль зубів. Дієтологи рекомендують пити такий сік через трубочку, після чого полоскати рот.
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