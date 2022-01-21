Ці вуглеводи можна і треба їсти на дієті

Вуглеводи дають енергію для повноцінної життєдіяльності. Тому вони мають становити половину раціону, навіть, коли ви на дієті.

Насамперед слід пам'ятати, що вуглеводи бувають різними, і не всі стають причиною збільшення об'ємів тіла. Наприклад, важливо пам'ятати, що вуглеводи – головні постачальники енергії для організму, які важливі для хорошої швидкості метаболізму та налагодженої роботи внутрішніх органів, а їх дефіцит загрожує швидкою стомлюваністю, дратівливістю та навіть зниженням розумової діяльності, пише elle.

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Каші: гречка, кіноа, амарант, пшоно, бурий рис – рідше. Якщо немає проблем з переносністю глютену, то можна використовувати пасту з твердих сортів пшениці, бездріжджовий хліб, бажано з цілозернової крупи; крупи, що містять глютен – віддавати перевагу тим, які готуються довше 20 хвилин (геркулес, полба, спельта та інше).

А як щодо фруктів? 1 банан, 150 г манго, 150 г ананасу, 1 хурма, 150 г винограду, 2 інжири.

Ці вуглеводи можна і треба їсти на дієті

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