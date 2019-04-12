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SpaceX провела перший комерційний запуск надважкої ракети Falcon Heavy: відео

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SpaceX запутила на орбіту супутник - фото 1
SpaceX запутила на орбіту супутник / Twitter

Компанія SpaceX провела перший комерційний запуск Falcon Heavy - ракета-носій вивела на орбіту саудівський супутник зв'язку Arabsat 6A.

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал. Через сім хвилин два бічних прискорювача приземлилися на майданчик базі Військово-повітряних сил США. Ще через три хвилини на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані приземлився центральний блок ракети-носія. Ведуча трансляції повідомила, що компанії вдалося вперше посадити всі три блоки першого ступеня.

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Джерело: reuters
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