SpaceX провела перший комерційний запуск надважкої ракети Falcon Heavy: відео

Компанія SpaceX провела перший комерційний запуск Falcon Heavy - ракета-носій вивела на орбіту саудівський супутник зв'язку Arabsat 6A.

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал. Через сім хвилин два бічних прискорювача приземлилися на майданчик базі Військово-повітряних сил США. Ще через три хвилини на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані приземлився центральний блок ракети-носія. Ведуча трансляції повідомила, що компанії вдалося вперше посадити всі три блоки першого ступеня.

Falcon Heavy’s side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/nJCCaVHOeo — SpaceX (@SpaceX) 12 квітня 2019 р.

