Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Астрономи знайшли нову планету, яка у 13 разів більша за Юпітер

  • 14
Фахівці знайшли ще одиного газового гіганта - фото 1
Фахівці знайшли ще одиного газового гіганта / thenineties

Серед тисячі відкритих екзопланет є ті, які знайдені у подвійних системах. А недавно астрономи з Федерального університету Ріо-Гранде-до-Норте виявили першу таку планету у старій подвійній системі, одна з зірок якої вже проеволюціонувала і "померла", перетворившись у тьмяного білого карлика.

Автори відстежили зміни в періодах перетворення пари зірок системи KIC 10544976 в сузір'ї Лебедя. Для цього вони скористалися даними наземних обсерваторій, а також космічного телескопа Kepler, які вели безперервні спостереження за KIC 10544976 з 2005 по 2017 рік. Великий масив зібраних даних дозволив врахувати різні фактори, що впливають на обертання учасників подвійної системи, включаючи зміни магнітної активності та температури її зірок.

Це цікаво: Ізраїльський апарат зняв темну сторону Місяця: фотофакт

Нова планета у 13 разів більша за Юпітер - фото 320036
Нова планета у 13 разів більша за Юпітер

Показано, що KIC 10544976 містить дві старі зірки – червоного карлика і білого карлика, що обертаються навколо загального центру мас з періодом близько 17 років. У системі є як мінімум одна екзопланета, причому значних розмірів: за оцінками вчених, маса її у 13 разів перевищує масу нашого газового гіганта Юпітера. Можливо, вона з'явилася вже на останніх етапах еволюції подвійної системи – з речовини, яка була викинута однієї з зірок при перетворенні у білого карлика.

Читайте також: Апарат для вивчення темної енергії зробив перше фото

Джерело: iopscience
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
  • Вчора, 16:21
  • 553
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • Вчора, 19:04
  • 1337
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1380869
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука