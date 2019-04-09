Астрономи знайшли нову планету, яка у 13 разів більша за Юпітер

Серед тисячі відкритих екзопланет є ті, які знайдені у подвійних системах. А недавно астрономи з Федерального університету Ріо-Гранде-до-Норте виявили першу таку планету у старій подвійній системі, одна з зірок якої вже проеволюціонувала і "померла", перетворившись у тьмяного білого карлика.

Автори відстежили зміни в періодах перетворення пари зірок системи KIC 10544976 в сузір'ї Лебедя. Для цього вони скористалися даними наземних обсерваторій, а також космічного телескопа Kepler, які вели безперервні спостереження за KIC 10544976 з 2005 по 2017 рік. Великий масив зібраних даних дозволив врахувати різні фактори, що впливають на обертання учасників подвійної системи, включаючи зміни магнітної активності та температури її зірок.

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Нова планета у 13 разів більша за Юпітер

Показано, що KIC 10544976 містить дві старі зірки – червоного карлика і білого карлика, що обертаються навколо загального центру мас з періодом близько 17 років. У системі є як мінімум одна екзопланета, причому значних розмірів: за оцінками вчених, маса її у 13 разів перевищує масу нашого газового гіганта Юпітера. Можливо, вона з'явилася вже на останніх етапах еволюції подвійної системи – з речовини, яка була викинута однієї з зірок при перетворенні у білого карлика.

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