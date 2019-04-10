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Учені зробили перше в історії фото чорної діри: її розміри шокують

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Black hole - фото 1
Black hole

Усі ми чули про чорні діри, але жодна людина в світі досі не бачила, як вони виглядають насправді. І ось 10 квітня астрофізики показали перше в історії зображення чорної діри.

Чорна діра, яку сфотографували вчені, розташована в далекій галактиці Messier 87, що входить у сузір'я Діви. Відстань від Землі до неї становить близько 50 мільйонів світлових років, або майже 500 квінтильйонів кілометрів.

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Щоб отримати фото діри, астрофізикам довелося об'єднати вісім телескопів в різних точках Землі. Утворився великий "віртуальний телескоп", який направили на компактне радіоджерело Стрілець А * в центрі нашої галактики і ще одну чорну діру в іншій галактиці.

Телескопи - фото 320309

Фахівці Національного наукового фонду США вели спостереження за чорними дірами протягом 10 днів в квітні 2017 року. Обробка отриманих даних, а їх вийшло понад 500 терабайтів, зайняла два роки. На зображенні показано яскраве кільце, що утворилося у вигляді вигинів світла в умовах інтенсивної гравітації навколо чорної діри.

Те, що ми бачимо на знімку, – більше за розміром, ніж вся наша Сонячна система, – пояснив професор Університету Неймгена в Нідерландах Хейно Фальке. – Маса цієї чорної діри перевищує Сонячну в 6,5 млн разів.

"Це одна з найбільш масивних чорних дір, які в принципі можуть існувати, – додав професор. – Абсолютний монстр, чемпіон Всесвіту в надважкій вазі".

Ось фото цієї чорної діри:

Чорна діра - фото 320308

А ось порівняння теоретичних передбачень з реальними зображеннями:

Учені зробили перше в історії фото чорної діри: її розміри шокують - фото 320313

На фотографії не сама чорна діра, а її "зовнішня оболонка" – точка неповернення, також відома як горизонт подій. Так називається ділянка простору-часу, всередині якої гравітація чорної діри вже не дає вирватися назовні ніякій інформації, але зовні у променів ще є можливість уникнути тяжіння. Саме ж чорне коло – це ділянка всередині горизонту подій, де перестають діяти звичні нам закони фізики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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