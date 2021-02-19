Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати

Якщо ви їздите на роботу, працюєте вдома або працюєте неповний робочий день, важливо, щоб ви знали, як дотримуватися балансу між роботою та особистим життям.

Делегуйте, спрощуйте і прощайтеся

Робіть тільки те, що важливо. Решту делегуйте, спрощуйте або зовсім прощайтеся з завданнями і планами. Трудоголізм – це найчастіше сліпа віра в те, що тільки тяжкою працею можна досягти успіху і багатства. Але часто такий постулат перетворюється на "наркоманію", працю заради праці, невміння делегувати, неорганізованість.

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Встановлюйте кордони і дотримуйтеся графіка

Слідкуйте за тим, скільки годин ви витрачаєте на роботу (в тиждень або місяць, а не в день). Пам'ятайте, що сюди ж відноситься час, який ви провели в неспокої або роздумах про баланс між роботою та особистим життям. Все це є одною з ознак робочого стресу.

Перемикайтеся від роботи

Діти часто потребують вашої уваги в кінці дня, вони хочуть поділитися з вами новинами або попросити про допомогу. Варто витратити час, щоб зупинитися, послухати і налаштуватися на свою дитину. Коли ви зайняті, напружені або засмучені до межі, вам може здаватися, що звернути увагу на дитину це просто ще одна робота або відповідальність. Замість цього, почніть думати про те, як чудово повернутися додому до своєї сім'ї.

Думайте про своє оточення

Не важливо, працюєте ви вдома або в офісі, вам слід розуміти, чим ви себе оточуєте. Навряд чи ви зможете істотно впливати на дизайн свого офісу, але постарайтеся підтримувати на своєму робочому місці чистоту і охайність. Старе прислів'я "Чистий стіл – чистий розум" має сенс. Так само, коли ви повертаєтеся додому, переконайтеся, що перебуваєте в просторі, де ви відчуваєте себе розслабленим і ваш рівень стресу знижується.

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