6 ознак того, що пора змінити роботу

Навіть найстабільніша робота інколи викликає думки про те, що пора щось змінювати. Тому розповідаємо про ознаки того, що настав час звільнитись. Звісно ж, це лише ваш вибір.

Письменник та експерт з креативності Тод Брайсон у своєму блозі на Medium розповів про ознаки того, що варто змінити сферу діяльності.

І ще: Ці риси характеру допоможуть просунутися кар'єрними сходами

Від вас вимагають залишитись, але хороших причин для цього нема

Фраза "Я зроблю так, що тебе більше ніхто не візьме на роботу" працює лише у фільмах, де додає епічності у ситуаціях. Дуже рідко таке трапляється у реальному житті, але насправді це не є великою втратою для людини. Є чимало сфер, у яких можна показати себе не гірше, аніж у тій, де ви зараз. Якщо ви відчуваєте, що просто просиджуєте час на роботі, то пора з нею прощатись.

Не вдається знайти спільну мову з керівництвом

Якщо верхівка компанії постійно невдоволена вашою роботою, то навряд чи вам вдасться довго підтримувати високу планку якісної роботи. І шансів на те, що керівник зміниться та перегляну власну думку, доволі мало.

Ви зробили все, що від вас вимагали

Хоч це може здатись дивним, але насправді робота - це певна кількість завдань, які потрібно виконати за певний час. Для тих людей, які працюють за контрактом, виконуючи одні і ті ж функції упродовж довгого періоду, це звучить дуже фантастично. Але варто розуміти, якщо ви зробили все для компанії, то можна йти далі.

Ви працюєте лише заради грошей

Очевидний факт, що люди ходять на роботу, щоб заробляти. Але це не може бути єдиним фактором, який тримає вас в компанії. Місце праці повинне приносити не лише фінанси, а й моральне задоволення, адже від цього залежить і якість роботи, і ваше самопочуття.

Ви досягли максимум своїх можливостей

Хоч це звучить доволі пафосно, але це дуже важлива ознака того, що варто звільнятись. Якщо ви стали більш кваліфікованими за свого керівника, але не можете рухатись кар'єрними сходами, то чи є сенс затримуватись? Якщо ви прагнете більшого, то шукайте нову роботу.

Не найкраща атмосфера у колективі

Це ще один вагомий фактор, від якого залежить ваша успішність. Звісно ж, до всього можна звикнути, але навіщо щодня стикатись з неприємними емоціями? Якщо на роботі вас ображають, не поважають чи нав'язують якісь погляди, то не потрібно займатись самознущанням.

Це цікаво: 3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою