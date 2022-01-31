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Сон без одягу: плюси та мінуси, які варто знати
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Деякі люди віддають перевагу сну зовсім без одягу, інші задовольняються спідньою білизною, а хтось купує модні піжами. Сон голяка має чималі переваги, але має і певні недоліки.
Людина була створена для того, щоб спати оголеною. Сон без одягу сприяє підтримці природних ритмів сну та неспання або так званих циркадних циклів. Вважається, що саме в такому натуральному вигляді ми отримуємо найглибший і спокійніший сон, пише Medikforum.
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Без одягу покращуються терморегуляція та деякі сенсорні сигнали. Є дані про те, що сон без одягу збільшує якість сну. У цьому стані температура тіла знижується, а сон стає міцнішим, через що ми рідше прокидаємося вночі.
Особливо корисно спати без одягу жінкам, адже гінекологи вважають, що деяка кількість часу без тісної або вологої спідньої білизни допомагає знизити ризик грибкової інфекції піхви.
Але й чоловіки мають свої переваги. Тісна обтягуюча спідня білизна скорочує кількість сперматозоїдів, що показували дослідження. Нарешті, є і деякі чуттєві причини спати без одягу – людина стає більш чутливою і сприйнятливою до дотиків. А це підвищує якість інтимного життя.
Тепер розберемося з мінусами. Перший пов'язаний з гігієною – якщо ви недостатньо часто перете білизну, то кількість бактерій у ліжку зростає. Під час сну з нашого тіла виділяються гази, а також незначна кількість фекалій, які перехоплюються якраз спідньою білизною. За її відсутності вони потрапляють прямо на простирадла.
Саме ліжко може містити деякі алергени, які негативно впливають на здоров'я. Наприклад, пилових кліщів, цвіль і лупу свійських тварин. Якщо у вас чутлива шкіра, краще спати в одязі. Ну і найочевидніша причина – деяким людям просто дуже холодно спати без одягу. Звичайно, ви не занедужаєте від переохолодження, але деякі віруси в організмі при зниженні температури можуть розмножуватися швидше.
Як бачите, сон голяка має як свої плюси, так і мінуси. Звичайно ж, вам самим вирішувати, який формат сну підійде саме для вас. Головне – не забувати лягати спати чистими, а також регулярно міняти постільну білизну. І буде вам щастя!
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