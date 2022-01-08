Коли найкраще лягати спати: відповідь науковців

Сон є базовою потребою людей, від якої залежить не лише психічний, а фізичний стан. Тому учені назвали ідеальний час для сну, який дозволить покращити здоров'я.

Британські науковці організували масштабне дослідження, яке допомогло визначити найкращий час для сну. Для цього експерти упродовж 6 років відстежували самопочуття 88 тисяч добровольців, передає University of Exeter.

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За всі ці роки люди звітували про час та якість сну, а також про свій стан здоров'я. Виявилось, що ті, хто вирушав у ліжко у період з 22:00 до 23:00, мали найкращі показники щодо останнього.

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За словами провідного автора дослідження Девіда Пленса, і надто пізній, і надто ранній сон порушує біологічний годинник люди. Це ж своєю чергою збільшує ризики порушення роботи серцево-судинної системи. Вчений також наголосив, що найгіршим варіантом є лягати спати після опівночі.

"Такий сон знижує можливість побачити ранкове світло, яке оновлює біологічний годинник", – відзначив експерт.

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