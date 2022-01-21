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Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором

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Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором - фото 1

Знайома ситуація, коли раптом просинаєтеся, а телевізорі чи ноутбук продовжує показувати фільм чи серіал? Дослідники з'ясували, що такого сценарію краще уникати. Розповідаємо далі, чому.

Під час наукової роботи дослідники виміряли активність мозку сплячих дорослих у відповідь на знайомі та незнайомі голоси, пише Daily Mail. За словами вчених, звуки незнайомих голосів уві сні змушувала людський мозок рухати очима. При цьому учені не помітили такого ж ефекту під час найглибшої стадії сну, ймовірно через мікроструктурні зміни в мозку.

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Попри те, що очі закриті, мозок продовжує стежити за довкіллям, поки ми спимо. За словами експертів, незнайомі голоси підвищують активність мозку.

У висновку дослідники кажуть, що незнайомі голоси, що виходять із телевізора, заважають спокійному нічному сну. Все тому, що мозок перебуває у стані підвищеної готовності.

Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором - фото 492956

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