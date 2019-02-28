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Сніг і штормовий вітер: прогноз погоди на 28 лютого

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Погода на сьогодні, 28 лютого, в Україні - - фото 1
Погода на сьогодні, 28 лютого, в Україні -

28 лютого, в останній день зими, в Україні очікуються погодні каруселі. Частину областей накриють дощі зі снігом, а в частині втримається малохмарна і тепла погода.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 лютого, у четвер, в країні буде різко відрізнятись погода. Поки на заході буде малохмарно і до +10, то на сході пройдуть дощі з мокрим снігом, а температура коливатиметься на рівні +1+3. Однак всюди очікується штормовий вітер. Бережіть себе!

У Києві 28 лютого вдень без істотних опадів до +7+9, мінлива хмарність.

Прогноз погоди на 28 лютого у містах України:

Сніг і штормовий вітер: прогноз погоди на 28 лютого - фото 310421
  • Ужгород +8+10
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +9+11
  • Херсон +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +1+3
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ 0+2

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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