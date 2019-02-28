Сніг і штормовий вітер: прогноз погоди на 28 лютого

Погода на сьогодні, 28 лютого, в Україні -

28 лютого, в останній день зими, в Україні очікуються погодні каруселі. Частину областей накриють дощі зі снігом, а в частині втримається малохмарна і тепла погода.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 лютого, у четвер, в країні буде різко відрізнятись погода. Поки на заході буде малохмарно і до +10, то на сході пройдуть дощі з мокрим снігом, а температура коливатиметься на рівні +1+3. Однак всюди очікується штормовий вітер. Бережіть себе!

У Києві 28 лютого вдень без істотних опадів до +7+9, мінлива хмарність.

Прогноз погоди на 28 лютого у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +10+12

Рівне +7+9

Луцьк +8+10

Вінниця +10+12

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +3+5

Черкаси +6+8

Миколаїв +8+10

Одеса +9+11

Херсон +3+5

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро +3+5

Запоріжжя +2+4

Донецьк +1+3

Луганськ 0+2

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