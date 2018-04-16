Смачні дієтичні смузі для сніданку і десерту
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Спортивні смузі – те, що треба для повноцінного тренування. Знайшли для вас 8 корисних і легких у приготуванні смузі, які можна використовувати як корисний сніданок і чудовий десерт.
Смузі – це смачний і корисний коктейль, приготований з фруктів, овочів і ягід, з додаванням йогурту, молока або кефіру. Як правило, смузі – це досить енергетичний напій. До того ж він легко і швидко засвоюється організмом, тому його можна вживати при детокс-дієтах.
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Молочний смузі з фініками
Продукти:
- 2/3 склянки молока
- 1/3 склянки фініків
- півсклянки льоду
Приготування:
Фініки розрізаємо навпіл, додаємо молоко і подрібнюємо в блендері. Отриману масу потрібно відправити в холодильник на 15 хвилин, щоб фініки стали м'якшими. Потім додаємо лід і збиваємо смузі до однорідної маси. До речі, фініки дуже корисні для здоров'я, особливо для кишечника. Їх рекомендується їсти чоловікам для поліпшення репродуктивної функції, а також вагітним жінкам. На Сході фініки дуже цінуються, а при приготуванні солодощів вони часто замінюють цукор, тож це ідеальний варіант для смузі для схуднення.
Огірково-цибулевий смузі
Продукти:
- томатний сік 1 стакан
- перець болгарський половинка
- огірок 100 г
- сік лимона 1 ч. л.
- цибуля зелена
- соєвий соус
- сіль і перець за смаком
Приготування:
Огірок і перець нарізати шматочками, помістити в блендер і залити лимонним і томатним соком. Додати соєвий соус, цибулю і спеції. Ретельно перемішати.
Смузі з бананом і кефіром
Продукти:
- Банани 3 штуки
- Прозорий мед 2 столові ложки
- Знежирений кефір 300 мл
Приготування:
Змішуємо всі інгредієнти за смаком. Перемішуємо в блендері.
Смузі з полуниці
Продукти:
- 1 чашка полуниці (свіжої або замороженої)
- 70 мл кокосового молока
- 3 ст.л. вівсяних пластівців
- ½ ч.л. насіння льону
- 3 ст.л. кунжуту
- 1 ч.л. соку лимона
- мед
Приготування:
Змішати всі інгредієнти в піалі або чаші блендера, накрити і залишити на ніч у холодильнику. Вранці збити до стану пюре. При необхідності розбавити горіховим молоком.
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Сирно-вишневий смузі
Продукти:
- одна упаковка не зернистого сиру
- жменя замороженої вишні
- один банан
- чайна ложка меду
Приготування:
Просто беремо блендер, кладемо туди сир, банан (можна половинку), вишню і мед і гарненько збиваємо до однорідної маси. При бажанні сир можна замінити на йогурт без добавок, вишню – на будь-які заморожені ягоди, а мед – на згущене молоко, цукор або фініки. У цьому головний плюс смузі – кількість варіацій нескінченна, а результат, як правило, чудовий.
Гарбузовий смузі
Продукти:
- печений гарбуз 150 г
- соєве або мигдальне молоко 100 мл
- арахісова паста 1 столова ложка
- мелена кориця щіпка
- мед столова ложка
Приготування:
Гарбуз можна запекти в духовці або приготувати на пару, щоб він став дуже м'яким. Всі компоненти збити блендером. Поживний коктейль з головним корисним овочем готовий!
Яблучно-банановий смузі
Цей пряний фруктовий смузі такий же смачний, солодкий і ситний, як яблучний пиріг, але на відміну від нього напій не додасть вам зайвих кілограмів. Інгредієнти для коктейлю доступні в будь-яку пору року, а його приготування на сніданок займе лічені хвилини. В одній порції міститься всього 397 калокалорій.
Продукти:
- мигдаль 5 шт.
- червоне яблуко 1 шт.
- банан 1 шт.
- йогурт 3/4 склянки
- нежирне молоко 1/2 склянки
- кориця 1/4 ч. л.
Приготування:
Наріжте яблука, банани і горіхи. Помістіть всі інгредієнти в блендер і збийте.
Класичний фруктовий смузі
Продукти:
- апельсин (великі і солодкі) 4 шт.
- грейпфрут 1 шт.
- банан 3 шт.
- жменя льоду
Приготування:
Дієтисні апельсин і грейпфрут помити, розрізати навпіл, вичавити сік. Також можна додати ківі. Банани очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Всі інгредієнти перекласти в блендер. Збити до утворення однорідної маси. Фрукти і овочі в смузі можна чудово поєднувати. Доказом тому є фруктово-овочевий смузі з гарбузовим соком, що нормалізує роботу травної системи.
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