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Смачні дієтичні смузі для сніданку і десерту

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8 корисних і легких у приготуванні смузі - фото 1
8 корисних і легких у приготуванні смузі / hobiz

Спортивні смузі – те, що треба для повноцінного тренування. Знайшли для вас 8 корисних і легких у приготуванні смузі, які можна використовувати як корисний сніданок і чудовий десерт.

Смузі – це смачний і корисний коктейль, приготований з фруктів, овочів і ягід, з додаванням йогурту, молока або кефіру. Як правило, смузі – це досить енергетичний напій. До того ж він легко і швидко засвоюється організмом, тому його можна вживати при детокс-дієтах.

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Молочний смузі з фініками

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Молочний смузі з фініками

Продукти:

  • 2/3 склянки молока
  • 1/3 склянки фініків
  • півсклянки льоду

Приготування:

Фініки розрізаємо навпіл, додаємо молоко і подрібнюємо в блендері. Отриману масу потрібно відправити в холодильник на 15 хвилин, щоб фініки стали м'якшими. Потім додаємо лід і збиваємо смузі до однорідної маси. До речі, фініки дуже корисні для здоров'я, особливо для кишечника. Їх рекомендується їсти чоловікам для поліпшення репродуктивної функції, а також вагітним жінкам. На Сході фініки дуже цінуються, а при приготуванні солодощів вони часто замінюють цукор, тож це ідеальний варіант для смузі для схуднення.

Огірково-цибулевий смузі

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Огірково-цибулевий смузі

Продукти:

  • томатний сік 1 стакан
  • перець болгарський половинка
  • огірок 100 г
  • сік лимона 1 ч. л.
  • цибуля зелена
  • соєвий соус
  • сіль і перець за смаком

Приготування:

Огірок і перець нарізати шматочками, помістити в блендер і залити лимонним і томатним соком. Додати соєвий соус, цибулю і спеції. Ретельно перемішати.

Смузі з бананом і кефіром

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Банановий смузі з кефіром

Продукти:

  • Банани 3 штуки
  • Прозорий мед 2 столові ложки
  • Знежирений кефір 300 мл

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти за смаком. Перемішуємо в блендері.

Смузі з полуниці

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Смузі полуничний

Продукти:

  • 1 чашка полуниці (свіжої або замороженої)
  • 70 мл кокосового молока
  • 3 ст.л. вівсяних пластівців
  • ½ ч.л. насіння льону
  • 3 ст.л. кунжуту
  • 1 ч.л. соку лимона
  • мед

Приготування:

Змішати всі інгредієнти в піалі або чаші блендера, накрити і залишити на ніч у холодильнику. Вранці збити до стану пюре. При необхідності розбавити горіховим молоком.

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Сирно-вишневий смузі

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Сирно-вишневий смузі

Продукти:

  • одна упаковка не зернистого сиру
  • жменя замороженої вишні
  • один банан
  • чайна ложка меду

Приготування:

Просто беремо блендер, кладемо туди сир, банан (можна половинку), вишню і мед і гарненько збиваємо до однорідної маси. При бажанні сир можна замінити на йогурт без добавок, вишню – на будь-які заморожені ягоди, а мед – на згущене молоко, цукор або фініки. У цьому головний плюс смузі – кількість варіацій нескінченна, а результат, як правило, чудовий.

Гарбузовий смузі

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Гарбузовий смузі

Продукти:

  • печений гарбуз 150 г
  • соєве або мигдальне молоко 100 мл
  • арахісова паста 1 столова ложка
  • мелена кориця щіпка
  • мед столова ложка

Приготування:

Гарбуз можна запекти в духовці або приготувати на пару, щоб він став дуже м'яким. Всі компоненти збити блендером. Поживний коктейль з головним корисним овочем готовий!

Яблучно-банановий смузі

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Яблучно-банановий смузі

Цей пряний фруктовий смузі такий же смачний, солодкий і ситний, як яблучний пиріг, але на відміну від нього напій не додасть вам зайвих кілограмів. Інгредієнти для коктейлю доступні в будь-яку пору року, а його приготування на сніданок займе лічені хвилини. В одній порції міститься всього 397 калокалорій.

Продукти:

  • мигдаль 5 шт.
  • червоне яблуко 1 шт.
  • банан 1 шт.
  • йогурт 3/4 склянки
  • нежирне молоко 1/2 склянки
  • кориця 1/4 ч. л.

Приготування:

Наріжте яблука, банани і горіхи. Помістіть всі інгредієнти в блендер і збийте.

Класичний фруктовий смузі

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Класичний фруктовий смузі

Продукти:

  • апельсин (великі і солодкі) 4 шт.
  • грейпфрут 1 шт.
  • банан 3 шт.
  • жменя льоду

Приготування:

Дієтисні апельсин і грейпфрут помити, розрізати навпіл, вичавити сік. Також можна додати ківі. Банани очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Всі інгредієнти перекласти в блендер. Збити до утворення однорідної маси. Фрукти і овочі в смузі можна чудово поєднувати. Доказом тому є фруктово-овочевий смузі з гарбузовим соком, що нормалізує роботу травної системи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ

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