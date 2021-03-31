Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце

Якщо ви вже оцінили переваги і користь води з лимоном, пора переходити на новий рівень рецептів. Та й рецептами це назвати важко: ви просто заливаєте водою улюблені фрукти, овочі, ягоди, трави і готово!

Хоча не поспішайте. Тут, як і всюди, є свої нюанси. Про них пише timesofindia.

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Якщо є можливість купувати місцеві сезонні овочі-фрукти, використовуйте її по-максимуму. І пам'ятайте, фрукти мають бути стиглими, тільки так вони зможуть дати сік, який додасть воді легкий освіжаючий присмак. Не закладайте інгредієнти відразу безпосередньо в саму пляшку. Для початку використовуйте графин. У ньому вам буде зручніше видавлювати сік і перемішувати складові напою. Трави теж потребують того, щоб їх трохи придушили ложкою, вони погано "відкриваються" в холодній воді. Якщо ви використовуєте ягоди, отриману воду треба процідити: вони і виглядають не дуже естетично, і воду з подрібненою малиною або полуницею не дуже приємно пити. Не бійтеся експериментувати. Використовуйте як фрукти, так і овочі. Наприклад, огірок непогано поєднується як з цитрусовими, так і з полуницею, особливо, якщо приправити їх м'ятою. З травами теж можна бути радикальнішими. Якщо замість звичайної води використовувати мінеральну, і підсолодити напій сиропом, медом або, в крайньому разі, цукром, то у вас вийде не корисна фруктова вода, а справжнісінький лимонад! Готувати корисну водичку краще з вечора, бо ідеальний час, протягом якого вона має настоятися, 8 годин (тримати її можна в холодильнику). Але робити її про запас не варто.

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