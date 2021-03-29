Три грубі помилки, які шкодять волоссю

Доглянуте волосся – предмет гордості будь-якої жінки. Але крім догляду, існує ряд звичок, які шкодять будь-якому волоссю.

Багато дівчат звикли доглядати за волоссям за стандартним сценарієм: двічі помити голову шампунем, потім нанести кондиціонер і бальзам для волосся, іноді використовуючи різні маски. Якщо враховувати всі негативні фактори, що впливають на волосся, цього догляду недостатньо. А ще інколи ми самі шкодимо нашому волоссю, пише

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Сухі шампуні

Розвиток косметологічної сфери в основному приносить користь людству. Однак все добре, якщо в міру. Використовувати сухі шампуні добре як засіб для "швидкої допомоги" свому волоссю, але не на постійній основі. Такий засіб вельми сушить шкіру голови, що призводить до виникнення лущення і, зрозуміло, лупи. Тому користуватися постійно сухими шампунями не варто.

Неправильне нанесення масок і кондиціонерів

Ще одні засоби, що мають зміцнювати і всіляко живити наше волосся, але можуть нашкодити. А все тому, що люди часто використовують їх не за інструкцією. Надійний спосіб убезпечити свої локони від непотрібного ефекту – наносити маски і кондиціонери виключно на довжину волосся, уникаючи кінчиків.

Зачіски і тугі гумки

Люди часто скаржаться на те, що "болить волосся". Насправді страждає саме шкіра голови – через порушення циркуляції крові після стягнутого тугою гумкою волосся. До того ж постійне заплітання шевелюри в майстерну косу призводить до збільшення ламкості волосків.

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