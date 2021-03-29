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Як зняти стрес за 5 хвилин: проста вправа
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Як всього за п'ять хвилин позбутися напруги, втоми, поганого настрою, і відчути блаженство? Неможливо, – скажете ви. Це реально працює, – каже досвід.
Зараз ми вивчимо просту вправу, найбільш елементарну техніку медитації, яка розслабляє і може зняти стрес за кілька хвилин. Про це пише helpguide.
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- Улаштуйтеся зручно (краще лежачи) і закрийте очі.
- Відчуйте тіло і розслабте його, наскільки це можливо.
- Не залучаючись до думки, спостерігайте своє спокійне природне дихання.
Просто спостерігайте своє дихання протягом п'яти хвилин. Більше нічого не треба робити, цього достатньо, щоб зняти напругу. І якщо ви все зробили правильно, як написано, ви відчуєте розслаблення, пройде втома, а замість поганого настрою ви можете відчути хвилі блаженства.
Занадто просто? Як і все геніальне в цьому світі. Звісно, не у всіх вийде ідеально з першого разу. Секрет вправи простий – повернення свідомості в момент тут і зараз знімає стрес. Направляючи увагу на дихання, ми перериваємо його від іншої ментальної і психічної діяльності – адже спостереження за тілом не вимагає великої активності і не створює напруги. Тому розслаблення відбувається природним чином.
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