Як зняти стрес за 5 хвилин: проста вправа

Як всього за п'ять хвилин позбутися напруги, втоми, поганого настрою, і відчути блаженство? Неможливо, – скажете ви. Це реально працює, – каже досвід.

Зараз ми вивчимо просту вправу, найбільш елементарну техніку медитації, яка розслабляє і може зняти стрес за кілька хвилин. Про це пише helpguide.

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Улаштуйтеся зручно (краще лежачи) і закрийте очі. Відчуйте тіло і розслабте його, наскільки це можливо. Не залучаючись до думки, спостерігайте своє спокійне природне дихання.

Просто спостерігайте своє дихання протягом п'яти хвилин. Більше нічого не треба робити, цього достатньо, щоб зняти напругу. І якщо ви все зробили правильно, як написано, ви відчуєте розслаблення, пройде втома, а замість поганого настрою ви можете відчути хвилі блаженства.

Занадто просто? Як і все геніальне в цьому світі. Звісно, не у всіх вийде ідеально з першого разу. Секрет вправи простий – повернення свідомості в момент тут і зараз знімає стрес. Направляючи увагу на дихання, ми перериваємо його від іншої ментальної і психічної діяльності – адже спостереження за тілом не вимагає великої активності і не створює напруги. Тому розслаблення відбувається природним чином.

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