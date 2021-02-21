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Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
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У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо наші знання української. Цього разу мовна поліція опинилася за кермом. Читайте далі та дізнайтеся, чи усі частини машини ви називаєте правильно.
Почни розмовляти українською мовою правильно, адже це не лише потрібно, а ще й приємно! Далі ми розбираємо, як називати різні автомобільні частини та водійську термінологію не суржиком, а чистою українською.
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Обирайте українські відповідники з нашого переліку та дивуйте інших своєю мовою:
- Стоянкове гальмо чи ручник (не ручнік)
Не забудьте про стоянкове гальмо, коли залишаєте автомобіль на нерівній дорозі.
- Літня/зимова ґума (не резина)
Наприкінці осені розпочинається сезон зміни літньої ґуми на зимову.
- Помпа (не насос)
Якщо спустило колесо, скористайтеся помпою.
- Дашечок або дашок (не козирок)
Сонце заважає – скористайтеся дашечком.
- Пасок безпеки (не ремінь)
Пам'ятайте про пасок безпеки, коли вирушаєте у дорогу.
- Важіль чи руків'я (не ричаг)
На заняттях з основ дорожнього руху ми вивчали, як правильно користуватися руків'ям.
- Затискач (не зажим)
Возіть з собою затискачі.
- Запобіжник (не прєдохранітєль)
Перевіряйте запобіжники.
- Відбивач (не отражатєль)
Відбивач – важлива частина авто на дорозі.
- Мастило (не масло)
Змінювати мастило потрібно регулярно.
- Зчеплення (не сцеплення)
Інструктор каже: "Витискай зчеплення до кінця".
- Гальма (не тормоз)
Причина ДТП – відмовили гальма.
- Кермо (не руль)
Петро купив чохол на кермо.
- Двигун (не мотор)
Вашій машині потрібен капітальний ремонт двигуна.
- Стоянка (не парковка)
Марія оплатила постійне місце на стоянці.
- Дорожні знаки (не дорожниє знакі)
Сьогодні я вивчала дорожні знаки.
- Дорожня розмітка (не размєтка)
Звертайте увагу на дорожню розмітку.
- Подвійна суцільна (не двойна сплошна)
Попереду буде подвійна суцільна, тому не йдіть на обгін.
- Зустрічна смуга (не встречна смуга)
Не виїжджайте на зустрічну смугу.
- Перешкода (не помєха)
Увага, попереду перешкода на дорозі!
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