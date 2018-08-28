Слайс: опубліковано перший трейлер хоррор-комедії

Дивіться перший трейлер фільму Слайс.

На каналі Movieclips Indie в YouTube розмістили трейлер фільму "Слайс". Головні герої хоррор-комедії: водії служби доставки піци.

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Сюжет полягає в тому, що ці водії візьмуться за розслідування вбивства своїх колег. При цьому герої зіткнуться з потойбічними силами. Ролі виконали репер Ченс Беннет, Зазі Бітц, Пол Шир, Рей Грей, Джо Кірі.

А ще у мережі з'явився новий трейлер документальної драми Madonna and the Breakfast Club. Кіно розповідає про молодість співачки Мадонни.

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