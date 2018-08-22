Американський вандал: трейлер продовження серіалу

У мережі з'явився трейлер до другого сезону псевдодокументального серіалу "Американський вандал", який висміює детективні драми.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів сатиричних серіалів трейлером нового сезону "Американського вандала". Прем'єра першої серії другого сезону серіалу запланована вже на 14 вересня.

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Зважаючи на нову історію, з якою школярі будуть намагатись розібратись, в одній зі шкіл хтось отруїв учнів, які не можуть втримати своїх потреб навіть у коридорах. У головних ролях: Тайлер Альварес, Джиммі Татро, Гріффін Глак та інші.

Американський вандал, дивіться трейлер другого сезону онлайн:

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