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Press: трейлер міні-серіалу про життя журналістів

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Трейлер міні-серіалу Press від BBC - фото 1
Трейлер міні-серіалу Press від BBC / Tuppence Magazine

З'явився перший трейлер до нового міні-серіалу "Press" про життя журналістів кількох видань.

BBC опублікували на своєму офіційному Youtube-каналі перший трейлер до майбутнього серіалу "Press", прем'єра якого запланована вже на осінь 2018 року.

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Сюжет усіх 6 епізодів розгортається навколо життя журналістів, які працюють у різних виданнях. Акцент буде робитись на всі труднощі, з якими вони стикаються у роботі поза нею. Головні ролі зіграли Шарлотта Райлі (Буремний перевал, Легка поведінка), Пріянга Берфорд (Globe: Зимова казка), Бен Чаплін (Скажені пси, Яблучний двір), Еллі Кендрік (Гра престолів) та інші.

Трейлер міні-серіалу Press від BBC, дивіться трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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