Дивіться перший трейлер документального фільму про Мадонну

Фільм про Мадонну вийде цього року / gettyimages

У мережі з'явився новий трейлер документальної драми Madonna and the Breakfast Club.

Кіно розповідає про молодість співачки Мадонни.

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В кінці 70-х вона грала на ударних у групі Breakfast Club, яку створила разом зі своїм бойфрендом Деном Гілроєм. У 1981 році Мадонна пішла з команди та створила новий колектив Emmy and the Emmys, а потім почала сольну кар'єру.

Режисером стрічки став Гай Гуідо. Під час роботи над стрічкою він використовував архівні фотографії, відеоролики та листи.

Роль Мадонни зіграла актриса Джеймі Олд. Відомо, що реліз драми відбудеться в 2018 році, але точна дата не повідомляється.

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