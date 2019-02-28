Скільки потрібно гуляти, щоб почуватися щасливим

Співробітники Бірмінгемського університету прийшли до висновку, що міські парки служать відмінною підмогою для емоційного та психічного добробуту. Крім того, вони розповіли, скільки ж насправді потрібно прогулюватися, аби почувати себе більш щасливими.

"Ми виявили, що відвідувачі парку повідомляли про поліпшення емоційного самопочуття після прогулянок, але даних про те, що рівні фізичної активності пов'язані з поліпшенням емоційного добробуту, ми не отримали", – розповідає провідний автор дослідження Хон Юен.

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Дослідження вказує на те, що парки – це ключові елементи міського середовища, які надають жителям можливість насолоджуватися природою і бути фізично активними. Зближення з природою, оздоровчі, соціальні та розважальні заходи в парках дозволяють значно знизити рівень стресу і відновитися після розумової активності.

Свої дані вчені збирали в трьох головних парках міста Маунтін-Брук, штат Алабама, які щодня відвідують багато людей. У дослідженні брали участь 94 людини. Після прогулянки вони заповнили спеціальну анкету і передали вченим спеціальний пристрій, який весь цей час стежив за їхніми фізичними показниками.

Про найкращі результати повідомили ті учасники, які гуляли в парку від 20 до 25 хвилин. При цьому рівень емоційного добробуту учасників, який вони оцінювали самостійно, в середньому підвищувався приблизно на 64%.

В результаті аналізу всіх отриманих даних вчені прийшли до висновку, що, прогулюючись у парку, не обов'язково займатися спортом або робити інші вправи, щоб відчувати себе щасливим.

Не полінуйтесь прогулюватися по 20-25 хвилин на день у парку

Юен каже, що дослідження безперечно має свої обмеження: це і відсутність об'єктивних даних, адже учасники самі повідомляли про своє самопочуття й емоційний добробут, і обмежене охоплення дослідження – як за кількістю учасників, так і по географічному поширенню. Проте, за його словами, отримані результати вказують на необхідність створення більшої кількості міських парків і підтримки тих, що вже існують.

"У містах зараз посилюється тиск на зелені зони: планувальники і забудовники прагнуть забудувати парки житловою і комерційною нерухомістю, а тому проблема, що стоїть перед містами, полягає в тому, щоб спробувати зберегти якомога більше таких важливих просторів", – підкреслюють вчені.

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