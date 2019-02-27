Фонова музика не сприяє результативності: несподівана заява вчених

Науковці закликають не слухати музику у фоні на роботі / Research Digest

Існує загальноприйнята думка про те, що прослуховування музики стимулює творчу діяльність, тому люди креативних професій часто працюють у навушниках, прослуховуючи улюблені композиції. Втім, науковці мають діаметрально протилежну думку.

Дослідження вчених з університетів Центрального Ланкаширу (Великобританія) і Евле (Швеція) показало: подібна думка про користь музики помилкова – насправді фонова музика погіршує творчі здібності.

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Психологи спробували зрозуміти, як прослуховування фонової музики впливає на креативність та творчість у людей. У фіналі свого дослідження, під час якого проводилися експерименти з прослуховуванням музики, фахівці прийшли до висновку про те, що при прослуховуванні фонової музики творчий підхід до вирішення завдань виявляється менш результативним і оригінальним.

Фонова музика робить людей менш результативними

Наприклад, під час одного з експериментів добровольці виконували завдання на пошук асоціацій для різних слів. При цьому на різних етапах тестів звучала різна музика: фонова музика з текстами іноземною мовою, або інструментальна музика без слів, або ж пісні з відомими людям словами. В результаті вчені констатували: музика погіршує творчі здібності людей, від яких вимагається проявити креативність.

Фонова музика погіршувала результати учасників незалежно від того, чи подобалася вона їм, дратувала, чи були в ній слова або тільки інструментальна мелодика, – повідомили автори проекту.

Учені вважають, що музика негативно впливає на процеси вербальної робочої пам'яті. Результати їх роботи опубліковані в журналі Applied Cognitive Psychology.

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