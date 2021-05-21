Скільки хвилин можна приймати душ без шкоди для здоров'я

Прийом душу – невіддільна складова підтримки гігієни тіла. Але лікарі наголошують на тому, що не потрібно прийняти його надто довго. Особливо, коли мовиться про гарячий душ. Розповідаємо, скільки хвилин йому можна присвятити без шкоди для здоров'я.

Існують дослідні дані, які говорять, що прийом приємно гарячої ванни може сприяти зниженню рівня цукру в крові. Своєю чергою, гарячий душ допомагає полегшити симптоми застуди або респіраторних захворювань, сприяє засипанню. Проте лікарі попереджають також про можливу шкоду гарячого душу, якщо він є регулярним і тривалим. Лікар косметолог Рекха Тейлор розповіла виданню Express Health, що коротший і помірно прохолодний душ значно кращий для підтримки здоров'я шкіри.

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Лікарка попереджає, що використання занадто гарячої води може завдавати шкоди шкірі. За її словами, "гаряча вода пошкоджує кератинові клітини, розташовані на зовнішньому шарі шкіри або епідермісі, сприяючи висихання шкіри та посилюючи шкірні захворювання, включаючи почервоніння, свербіж, екзему".

Інший експерт, дерматолог Саша Дхоат, додав, що епідерміс виконує життєво важливу функцію шкірного бар'єру; забезпечує захист тіла від впливу потенційно небезпечних факторів зовнішнього світу, включаючи інфекції. На думку медика, душ слід приймати не більш як 10 хвилин.

"Хоча не існує якогось стандарту часу приймання душу, 5 – 10 хвилин миття достатньо. Людям, які мають проблеми зі шкірним бар'єром, наприклад тим, хто страждає від екземи, слід митися якомога швидше. Понад 15 хвилин – це перебір для будь-якого", – зауважив дерматолог.

Також лікарі попереджають, що прагнення кожного разу очищати шкіру "до скрипу" завдає їй серйозної шкоди. Якщо після миття шкіра стає червоною, лущиться, суха – це сигнал того, що вона піддається надто агресивного очищенню, не встигаючи відновитися. Медики відзначають, що багато видів мила і гелів для душу видаляють зі шкіри натуральні масла, які зберігають її здоров'я.

За словами дерматолога Адама Фрідмана, люди роблять помилку, коли не використовують після душу або ванни зволожувальні засоби. Експерт радить наносити їх на трохи вологу від води шкіру. Витирати її насухо рушником лікар не рекомендує. При наявності сухої шкіри або шкірних захворювань, включаючи екзему і псоріаз, найкраще приймати душ з помірно теплою водою, оскільки гаряча вода може викликати запалення і погіршити стан шкіри.

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