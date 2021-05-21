На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скільки хвилин можна приймати душ без шкоди для здоров'я
-
- 2
Прийом душу – невіддільна складова підтримки гігієни тіла. Але лікарі наголошують на тому, що не потрібно прийняти його надто довго. Особливо, коли мовиться про гарячий душ. Розповідаємо, скільки хвилин йому можна присвятити без шкоди для здоров'я.
Існують дослідні дані, які говорять, що прийом приємно гарячої ванни може сприяти зниженню рівня цукру в крові. Своєю чергою, гарячий душ допомагає полегшити симптоми застуди або респіраторних захворювань, сприяє засипанню. Проте лікарі попереджають також про можливу шкоду гарячого душу, якщо він є регулярним і тривалим. Лікар косметолог Рекха Тейлор розповіла виданню Express Health, що коротший і помірно прохолодний душ значно кращий для підтримки здоров'я шкіри.
Це цікаво: Декілька причин перестати приймати душ щодня
Лікарка попереджає, що використання занадто гарячої води може завдавати шкоди шкірі. За її словами, "гаряча вода пошкоджує кератинові клітини, розташовані на зовнішньому шарі шкіри або епідермісі, сприяючи висихання шкіри та посилюючи шкірні захворювання, включаючи почервоніння, свербіж, екзему".
Інший експерт, дерматолог Саша Дхоат, додав, що епідерміс виконує життєво важливу функцію шкірного бар'єру; забезпечує захист тіла від впливу потенційно небезпечних факторів зовнішнього світу, включаючи інфекції. На думку медика, душ слід приймати не більш як 10 хвилин.
"Хоча не існує якогось стандарту часу приймання душу, 5 – 10 хвилин миття достатньо. Людям, які мають проблеми зі шкірним бар'єром, наприклад тим, хто страждає від екземи, слід митися якомога швидше. Понад 15 хвилин – це перебір для будь-якого", – зауважив дерматолог.
Також лікарі попереджають, що прагнення кожного разу очищати шкіру "до скрипу" завдає їй серйозної шкоди. Якщо після миття шкіра стає червоною, лущиться, суха – це сигнал того, що вона піддається надто агресивного очищенню, не встигаючи відновитися. Медики відзначають, що багато видів мила і гелів для душу видаляють зі шкіри натуральні масла, які зберігають її здоров'я.
За словами дерматолога Адама Фрідмана, люди роблять помилку, коли не використовують після душу або ванни зволожувальні засоби. Експерт радить наносити їх на трохи вологу від води шкіру. Витирати її насухо рушником лікар не рекомендує. При наявності сухої шкіри або шкірних захворювань, включаючи екзему і псоріаз, найкраще приймати душ з помірно теплою водою, оскільки гаряча вода може викликати запалення і погіршити стан шкіри.
Читайте також: Основні способи профілактики ураження нігтів грибком
-
18:31Скільки хвилин можна приймати душ без шкоди для здоров'я
-
18:18Гороскоп на 22 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Наймолодша мільярдерка світу знялася у відвертій фотосесії
-
17:42Представлено Volkswagen ID.X: найпотужніший електричний хетчбек компанії
-
17:25Біг: користь і шкода для суглобів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
16:52Дієтологиня розповіла, як отримати користь від полуниці
-
16:43Twenty One Pilots – Scaled And Icy: слухайте перший за останні 3 роки альбом гурту
-
16:21Респект: дивіться трейлер байопіку про Арету Франклін
-
16:11Toyota наїхала на покришку від вантажівки та злетіла у повітря: моторошне відео
-
15:42Ангел Victoria’s Secret Жасмин Тукс у бікіні показала апетитну фігуру
-
15:19Лана Дель Рей випустила відразу 3 сингли з нового альбому Blue Banisters
-
14:45Астрологи вичислили найстійкіші до стресу знаки Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:31Фахівці назвали головний недолік нового iPad Pro з дисплеєм mini-LED
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
13:48Go_A в Нідерландах показали яскраве фото у вишиванках
-
13:41У Південній Африці продають репліку легендарного Mercedes-Benz 300 SL
-
13:23У Норвегії виявлені незвичайні дорогоцінні підношення богам (ФОТО)
-
13:09The Hardkiss – Жива і не залізна: слухайте новий альбом українського гурту
-
12:54Фіолет – Стежка: український гурт презентував збірку пісень у незвичному форматі
-
12:47Основні способи профілактики ураження нігтів грибком
-
12:16Fendi випустив вінтажний фотоапарат разом з Polaroid
-
11:47Настя Каменських – Червоне вино: слухайте новий емоційний альбом NK
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
11:15ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті