Основні способи профілактики ураження нігтів грибком

Оніхомікоз – дуже неприємна хвороба, яка в занедбаному стані може серйозно підірвати здоров'я. Якщо не лікувати грибок, він підриває не тільки нігті, але і імунітет, розбудовуючи тим самим всю його роботу.

Якщо запустити лікування з'являються часті інфекції, численні алергічні реакції і аутоімунні захворювання. Тому при найменшій підозрі на грибок негайно вживайте заходів, пише bhub.

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Діагностика і лікування. Встановлення діагнозу лікарем дерматологом відбувається на основі клінічної картини та проведення діагностичного обстеження, а саме дослідження з встановленням типу грибка. Тактика лікування на початковому етапі буде полягати в призначенні препаратів місцевої дії: лаки, креми. При поширенні грибка на інші нігтьові пластини проводиться додаткове лікування протигрибковими препаратами в таблетованій формі.

Профілактика:

Своєчасне лікування мозолів, травм кінцівок

Носіння правильно підібраного взуття і шкарпеток з якісного матеріалу

Зміна взуття і шкарпеток після тренування

Важливо розуміти, що чим раніше звернутися за допомогою, тим швидше і успішніше пройде лікування. Запущені випадки грибка є доволі тривалими в процесі лікування.

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