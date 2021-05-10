Декілька причин перестати приймати душ щодня

Приймати душ цілком достатньо один раз на три дні, кажуть експерти. Також вони спростували важливість для здоров'я щоденного прийому душу.

Залежно від типу шкіри лікарі можуть порадити приймати душ рідше або частіше. А як щодо якоїсь універсальної для всіх "правильної" кількість водних процедур на тиждень? Про це пише bustle.

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Під час прийому душу люди використовують безліч парфумерних гігієнічних засобів, які мають лужне середовище, заявили медики. Якщо користуватися ними часто, то поверхнево активні речовини і шкірно-ліпідний шар руйнуються. Шкіра стає сухішою. Якщо людина повністю здорова і проблем зі шкірою немає, то вона може хоч щодня користуватися мочалкою, скрабом і ходити в душ, вважають фахівці. Та чи доцільно це?

Професор вірусології Джон Оксфорд, наприклад, вважає, що якщо людина регулярно миє руки і інтимні зони, їй не потрібен щоденний душ: достатньо проводити водні процедури через день. Професор Шумак ще більш ліберальний: оскільки митися, на його думку, слід за потреби, яка у кожного своя, не варто просто щодня намилюватися "на автоматі".

Висновок: більшість спеціалістів вважають, що приймати душ цілком достатньо один раз на три дні.

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