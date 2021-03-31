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Скільки друзів потрібно, щоб досягнути успіху: цікаве дослідження

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Скільки друзів потрібно, щоб досягти успіху - фото 1
Скільки друзів потрібно, щоб досягти успіху

Відомий британський психолог, що спеціалізується на поведінці людини, вважає, що мати 100 друзів зовсім необов'язково. Для досягнення успіху в житті надлишок друзів і приятелів може бути таким же поганим, як і їх повна відсутність.

Психолог і антрополог Робін Данбар, який називає себе "математиком людських відносин", вважає, що людина може підтримувати строго певну кількість зв'язків в один проміжок часу, пише Daily Mail.

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У своїй останній книжці 73-річний експерт оцінює наукові дослідження з питання людських груп. На думку Данбара, магічним числом є 150 – саме стільки потрібно для успіху в житті.

Звичайно, мова йде не про 150 друзів, адже досягти подібного числа просто неможливо. У цю групу входять взагалі всі активні соціальні контакти, включаючи друзів, приятелів, колег і родичів, з якими ми підтримуємо спілкування у тому чи іншому вигляді.

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Загалом у вас має бути 150 активних соціальних зв'язків / Фото Unsplash

Історично групи в 150 людей були на заводах, у невеликих селах і навіть у військових підрозділах. Вони знали один одного на ім'я, добре володіли інформацією про професійну підготовку та були готові надати взаємну допомогу, якщо це потрібно. У сучасні часи, за словами експерта, саме таку кількість можна побачити на великих весіллях, вечірках шкільних друзів і подібних заходах.

У 150 контактів входять найближчі друзі, які "можуть віддати вам свою нирку", і їх не буває понад 12-15, ще 50 людей – рідні та хороші приятелі, яких можна запросити на день народження. Решта – інші колеги по роботі, віддалені родичі та просто хороші люди. Спілкування з усіма ними допомагає людині розвиватися з усіх боків.

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