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Життя без стресу може бути шкідливим для мозку: цікаве дослідження

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Стрес має і позитивні сторони - фото 1
Стрес має і позитивні сторони

Стрес – це універсальний людський досвід, з яким час від часу стикається майже кожен. Але нове дослідження показало, що деякі люди не тільки повідомляють про те, що не відчувають стресу взагалі, а й що у відсутності стресу можуть бути свої недоліки.

Дослідники виявили, що люди, у житті яких відсутні стреси, з більшою ймовірністю почуватимуться краще у повсякденному житті та рідше матимуть хронічні захворювання. Однак у них також була нижча когнітивна функція, пише журнал Emotion.

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Девід М. Алмейда, професор з Університету штату Пенсильванія, передбачає, що невеликі щоденні стреси потенційно можуть принести користь мозку, попри те, що вони доставляють певний дискомфорт.

Учені використовували дані 2 711 учасників. Перед початком дослідження усі пройшли короткий когнітивний тест. Потім їх інтерв'ювали щоночі протягом 8 ночей поспіль.

Життя без стресу може бути шкідливим для мозку: цікаве дослідження - фото 452609

Проаналізувавши дані, учені виявили, що у тих, хто повідомив про відсутність стресів, також були нижчі результати у тесті на пізнання, з різницею, що дорівнює понад 8 років старіння. Крім того, вони рідше повідомляли про надання або отримання емоційної підтримки, а також рідше переживали позитивних моментів протягом дня.

"Стрес змушує вас вирішувати проблеми, і так стає корисним для когнітивних здібностей, особливо у зрілому віці", – підкреслив професор.

Ось чому життя без стресу не таке вже й веселкове, як може здаватися, на перший погляд.

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