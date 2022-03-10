Скільки будинків у Харкові постраждали внаслідок обстрілів Росії

У Харкові й області постраждали майже 500 будинків

Харків мужньо тримає оборону. Тож окупантові не залишається нічого кращого, ніж просто бомбити українське місто, зрівнюючи його з землею. Так, уже стало відомо, скільки будинків постраждали внаслідок обстрілів російських "миротворців".

У своєму фейсбуці начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов поділився вражаючою статистикою. Вона проливає світло на кількість поруйнованих окупантами будинків у місті.

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Скільки будинків у Харкові постраждали від росіян

Внаслідок обстрілів постраждали або зруйновані 472 будинки:

264 багатоповерхівки, а також 109 приватних будинків у місті Харків

13 багатоповерхівок, а також 86 приватних будинків в області

Зокрема повідомляється, що найбільше постраждали будинки у Київському, Харківському, Московському районах Харкова, а також у місті Ізюм.

Скільки будинків поруйнованих на Харківщині / ілюстрація Суспільне Харків

За рашистською пропагандою, всі ці будівлі – військові об'єкти нацистів. Ми обов'язково переможемо, бо за нами правда!, – додав Болвінов.

Нагадаємо, що в Україні запустили проєкт "Росія заплатить". На його сайті ви можете вносити дані про будівлі, які постраждали внаслідок російської агресії. Творці закликають вносити максимум відомостей, щоб країна-агресорка сповна відшкодувала матеріальні втрати нашої країни.

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