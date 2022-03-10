У Дії з'являться нові функції: реєстрація знищеного майна і тимчасове посвідчення

Додаток "Дія" продовжує розширювати свій функціонал, покладаючись на потреби українців. Через вторгнення російських окупантів чимало громадян залишились без домівок, тому держава допоможе це відшкодувати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував нововведення у додатку Дія, які, на жаль, є актуальними для багатьох українців з зон бойових дій. Згодом у застосунку можна буде подати заявку на відшкодування втраченого через російське вторгнення майна.

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Орієнтовно вже за тиждень у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії, – пояснив Шмигаль.

Також в уряді вже організували "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". Тож після війни в країні почнуть відновлювати все, що так жорстоко знищив ворог. Також у додатку Дія з'явиться оновлений формат документів.

У Дії запрацює єДокумент

Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в Дії також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії, – додав прем'єр.

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