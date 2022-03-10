Росія заплатить: в Україні запустили проєкт для збору даних про зруйновані об'єкти

Військо окупанта продовжує нищити все українське. Тож наша задача зараз – зібрати максимум інформації про поруйновані об'єкти, щоб використати її у міжнародних судах. Для цього й запустили проєкт "Росія заплатить".

На сайті проєкту "Росія заплатить" ви можете вносити дані про будівлі, які постраждали внаслідок російської агресії. Творці закликають вносити максимум відомостей, щоб країна-агресорка сповна відшкодувала матеріальні втрати нашої країни.

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Місія проєкту "Росія заплатить"

Створення найповнішого переліку всього, що зруйнувалося у війні, яку Росія розв'язала проти України.

Як працює проєкт?

У ньому збираються дані про матеріальну шкоду, завдану громадянам і державі внаслідок російської агресії.

Вони необхідні урядові України для оцінки збитків, яких зазнала наша держава та громадяни України внаслідок російської агресії. Відомості допоможуть формувати позови до Росії у міжнародних судах, щоб відшкодувати збитки.

Як кожен може надати інформацію для проєкту?

Для того, щоб долучитися до проєкту "Росія заплатить", потрібно внести достовірні та структуровані дані. Заповніть анкету:

1. Вкажіть тип і назву об'єкта, місто й область, де він розташований, дату руйнування.

*передовсім у проєкті зосереджуються на зборі даних про руйнування інфраструктурних (мости, аеропорти), великих адміністративних об'єктів (школи, лікарні тощо) і багатоповерхівок.

2. Також ви можете завантажити ваші особисті втрати, яких зазнали внаслідок війни.

3. Завантажте фото до та після руйнування, на яких чітко видно об'єкт (файл не повинен займати більш як 200 Мегабайтів).

4. Коротко опишіть, що саме сталося.

Наприклад: Внаслідок ракетного удару повністю зруйновано школу 134. Все, що всередині, пошкоджено. Зачепило навколишні споруди.

Як не варто робити: Попали у школу 134. Там все погоріло.

5. Залиште контакти свідків руйнування.

У проєкті гарантують конфіденційність персональних даних. Тож можете не перейматися, що її десь опублікують у публічному просторі.

Пам'ятайте, що кожне ваше повідомлення дозволить притягнути Росію до максимальної відповідальності за все те, що вона скоїла.

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