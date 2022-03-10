Опитування: люди зі США та ЄС виступають за збільшення допомоги Україні

Міжнародні опитування демонструють бажання населення країн Заходу збільшити підтримку фінансової допомоги та допомоги в озброєнні Україні, але обмежене бажання "закритого неба" або тотальної війни.

Про це свідчать дані соцопитування Cygnal, Gradus Research, Response:A.

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75% європейських респондентів підтримують надання фінансової допомоги Україні, 62% підтримують надання зброї, 46% підтримують заборону польотів та 38% висловилися за приєднання до військової відповіді. Майже стільки ж, 37%, виступають проти будь-якої військової участі.

У всіх опитаних країнах люди, які стежать за війною через соціальні мережі, прихильно ставляться до Зеленського і значно частіше підтримують будь-які види підтримки України, включаючи введення військ.

Тим часом 18% українців вважають, що ми переможемо окупантів у найближчий тиждень, 39% – за кілька тижнів. 18% опитаних думають, що війна триватиме кілька місяців, 9% – що вона закінчиться за пів року чи рік.

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