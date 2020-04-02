Скасування ЗНО і карантин до 15 травня: МОН спростувало нові фейки

У батьківських та вчительських групах активно поширюють нові фейки, посилаючись на нібито інформацію Міністерство освіти і науки. У відомстві розповіли, що з цього не відповідає дійсності.

В інтернеті шириться неправдива інформація про скасування ЗНО, продовження карантину, нібито обов'язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов'язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину.

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Розповідаємо, що насправді відбувається в освіті.

Наразі карантин НЕ продовжено до 15 травня

Станом на 2 квітня встановлено, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року, і ця дата наразі залишається незмінною. Будь-яка інша інформація – фейк. Якщо уряд ухвалить рішення про зміни цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами, зокрема, надішле офіційні листи місцевим управлінням освіти, а також розмістить відповідну інформацію на своїх офіційних ресурсах.

ЗНО відбудеться

МОН неодноразово наголошувало, що ЗНО відбудеться незалежно від термінів карантину. Єдине, що залежить від тривалості карантинних заходів, – дати проведення тестувань. Наразі на сайті МОН оприлюднено два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.

НЕМАЄ жодних обов'язкових платформ для дистанційного навчання

У МОН приходять повідомлення зі шкіл про те, що недоброчесні підприємці стверджують нібито саме їхня платформа рекомендована або навіть оплачена МОН для пріоритетної роботи під час дистанційного навчання. Це – неправда.

Міністерство не надавало преференцій жодним ресурсам і не оплачувало доступ шкіл на жодну онлайн-платформу.

МОН НЕ планував і НЕ проводитиме загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину

1 квітня був поширений підроблений документ МОН, в якому відомство нібито передбачало проведення "перевірки знань учасників освітнього процесу, засвоєних у ході дистанційного навчання за технологією ЗНО для всіх учнів 5-11 класів". Це – ФЕЙК. Міністерство освіти і науки України вже звернулося до правоохоронних органів з метою подальшого унеможливлення подібних дій.

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