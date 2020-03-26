ЗНО 2020 в Україні перенесли: дати, коли відбудеться тестування

Українські школярі на карантині через поширення коронавірусу, однак випускники все одно повинні скласти ЗНО 2020. У Міністерстві освіти й науки повідомили, коли і як проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч.

ЗНО 2020 мало відбутись в кінці травня – на початку червня, проте через карантин його перенесуть на літо. Як розповіла в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, якщо учні повернуться в школи після карантину в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування пройде також в травні, а от основна сесія орієнтовно розпочнеться після 20 червня і закінчиться в середині липня. Результати ЗНО стануть відомі наприкінці липня.

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У ситуації, якщо ж карантин в Україні буде подовжено і школярі зможуть повернутися до навчання лише у червні, то Міносвіти все одно планує проведення ЗНО для учнів 11-го класу в серпні-вересні 2020-го.

Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів стартує 1 вересня.

Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники зможуть потренуватися, отримавши віртуальний тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробних тестів залежить від терміну карантину.

Попри всі зміни, навчальний рік в Україні завершиться в передбачений законодавством термін – 1 липня. Для випускників же він закінчиться після отримання ними документу про повну середню освіту.

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