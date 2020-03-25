Учні музичної школи показали своє онлайн-заняття: вражаюче відео

Учні музичної школи села Зарожани Чернівецької області показали, як проходять їхні заняття в період карантину. Під час самоізоляції школярі у віці 10-14 років на занятті виконали популярну українську пісню.

Школярі записали відео, на якому, кожен зі своєї домівки, виконують музичну відому композицію Миколи Мозгового "Край, мій рідний край".

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"Сучасні діти – це діти новітніх комп'ютерних технологій, тому я вирішив зробити такий проєкт в інтернеті. Дітям цікаво, сподіваюся, і глядачеві", – розповів викладач Мирослав Гуцул.

За його словами, щоб провести таке онлайн-заняття, потрібно докласти багато зусиль. Але у них це вийшло! Ви оціните:

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