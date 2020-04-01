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Розклад телеуроків для учнів 5-11 класів: коли й де дивитись онлайн
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Від 6 квітня, під час карантину, для школярів уроки відбуватимуть онлайн, а транслюватимуть їх українські телеканали. Читайте далі та дізнайтеся розклад уроків для кожного класу.
Держава запустила спеціальний освітній проєкт на час карантину – Всеукраїнську школу онлайн. Міністерство освіти і науки підготувало програму та розклад уроків для всіх учнів з 5 по 11 класи. До створення та трансляції долучилися такі 11 українських телевізійних каналів: ПлюсПлюс, 112 Україна, NewsOne, Піксель, ZIK, УНІАН ТБ, Індіго, Рада, UA: Культура, UA: Перший та М1.
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Телеуроки відбуватимуться до кінця карантину з понеділка по п'ятницю. Серед уроків такі дисципліни: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія та біологія.
Початок – 6 квітня, 10:00.
Зауважте, що на ютуб-каналі МОН під кожним відео в описі вчителі залишатимуть домашні завдання. Учні робитимуть їх самостійно для закріплення теми. Навчання відбуватиметься за затвердженою програмою, а завдання будуть за найпоширеніших підручників (посилання на електронні версії підручників буде під відео в описі).
Уроки для 5 класу – "Плюс-Плюс" та "112 Україна"
Уроки для 6 класу – "Zoom" та "NewsOne"
Уроки для 7 класу – "ZIK"
Уроки для 8 класу – "Індиго" та "УНІАН-ТБ"
Уроки для 9 класу – "Рада" та "UA:Культура"
Уроки для 10 класу – "UA:Перший"
Уроки для 11 класу – "М"
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