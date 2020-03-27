Шпигуни розсекретили зовнішній вигляд нового Nissan X-Trail

У мережі частково розсекретили зовнішність оновленого Nissan X-Trail. Знімки авто на своїй сторінці опублікував користувач Instagram під ніком cochespias.

На фото потрапили два прототипи новинки від Nissan. Оновлені X-Trail були менш закамуфльовані, що дозволяє краще розгледіти окремі елементи дизайну.

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Так, навіть під камуфляжем помітні контури решітки радіатора, виконаної у фірмовій концепції V-Motion. Авто отримало оновлену оптику з двох'ярусною архітектурою. На відміну від Nissan Juke, у якого решітка переходить в денні ходові вогні, до X-Trail її продовженням є поворотники.

Тим часом Volkswagen і Audi опублікували відео зі своїми новими логотипами, які тимчасово змінилися. Кільця Audi "роз'їхалися" у різні боки, а між літерами V і W в емблемі Volkswagen з'явилася відстань.

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