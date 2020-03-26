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Карантин Коронавірус

Audi та Volkswagen змінили свої логотипи через коронавірус

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Логотипи удосконалили через поширення коронавірусу - фото 1
Логотипи удосконалили через поширення коронавірусу

Volkswagen і Audi опублікували відео зі своїми новими логотипами, які тимчасово змінилися. Кільця Audi "роз'їхалися" у різні боки, а між літерами V і W в емблемі Volkswagen з'явилася відстань.

Таким чином німецькі автовиробники закликали людей тримати дистанцію один між одним, щоб не заразитися коронавірусом.

До теми: Якою є безпечна дистанція між людьми в громадських місцях: відповідь МОЗ

Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару по автомобільній індустрії. Світові продажі машин впали, виробництво зупинено. Автовиробники вносять свій внесок у боротьбу з вірусом: одні пропонують переобладнати свої приміщення під тимчасові госпіталі, інші жертвують мільйони, треті допомагають випускати медобладнання.

Audi і Volkswagen своєю чергою придумали, як закликати людей до соціальної відповідальності. Вони тимчасово змінили емблеми і опублікували нові логотипи у соцмережах з закликом "тримати дистанцію". Відстань у два метри може убезпечити вас від зараження COVID-2019.

А ще дивіться, як правильно проводити карантин:

Читайте також: Карантин – не привід лінуватися: чоловік пробіг марафон на своєму балконі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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