Audi та Volkswagen змінили свої логотипи через коронавірус

Volkswagen і Audi опублікували відео зі своїми новими логотипами, які тимчасово змінилися. Кільця Audi "роз'їхалися" у різні боки, а між літерами V і W в емблемі Volkswagen з'явилася відстань.

Таким чином німецькі автовиробники закликали людей тримати дистанцію один між одним, щоб не заразитися коронавірусом.

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Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару по автомобільній індустрії. Світові продажі машин впали, виробництво зупинено. Автовиробники вносять свій внесок у боротьбу з вірусом: одні пропонують переобладнати свої приміщення під тимчасові госпіталі, інші жертвують мільйони, треті допомагають випускати медобладнання.

Audi і Volkswagen своєю чергою придумали, як закликати людей до соціальної відповідальності. Вони тимчасово змінили емблеми і опублікували нові логотипи у соцмережах з закликом "тримати дистанцію". Відстань у два метри може убезпечити вас від зараження COVID-2019.

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