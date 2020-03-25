Новий Cadillac Escalade перетворять на мобільний офіс

Каліфорнійська фірма Lexani Motorcars, що займається переробкою серійних автомобілів на розкішні "кабінети" на колесах, показала перші зображення мобільного офісу на базі нового Cadillac Escalade. Це просто ідеальне робоче місце на час карантину.

Судячи з попередніх робіт, довжина позашляховика може скласти близько шести з половиною метрів, а ціна буде варіюватися від 250 до 450 тисяч доларів.

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Як правило, Lexani будує лімузини на базі розтягнутих модифікацій. Офіційно Cadillac Escalade ESV наступного покоління ще не представлений, але розміри машини вже відомі: довжина, ширина, висота та колісна база становлять 5766, 2059, 1942 і 3407 міліметрів відповідно. Новий позашляховик на 384 міліметри довший за звичайну версію та на 69 міліметрів перевершив попередника. Колісна база додала 105 міліметрів.

Мобільний офіс Lexani на базі попереднього Escalade був довшим за звичайну машину на 762 міліметри. У задній частині салону лімузина встановили чотири обшитих шкірою крісла, окрему систему кондиціонування та блок відеозв'язку. Крім того, в оснащення увійшли 48-дюймовий телевізор із зігнутим екраном, планшети iPad Pro з магнітними зарядками, комп'ютер Mac Mini, ігрова приставка Sony Playstation 4, холодильник для шампанського, тримачі для келихів і стеля із зоряним небом.

П'ятий Cadillac Escalade, що дебютував на початку лютого, побудований на платформі GMT T1XX, відомої завдяки пікапу Chevrolet Silverado. Нова гамма двигунів, крім колишнього 6,2-літрового бензинового V8 (426 сил і 623 Нм), включає 3,0-літровий дизель потужністю 281 кінську силу і 623 Нм крутного моменту.

Серед особливостей моделі – перший у галузі вигнутий дисплей LG P-OLED Digital Cockpit Solution загальною діагоналлю 38 дюймів.

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