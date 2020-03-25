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Найнезвичніше авто Subaru у поліцейській лівреї пустять з молотка

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Subaru 360 - фото 1
Subaru 360 / motor1

Перший автомобіль марки Subaru – мікролітражку Subaru 360 – виставили на торги відомого аукціону RMSotheby`s в унікальному виконанні для поліції.

Перший легковик Subaru 360 зійшла з конвеєра у 1958 році. Легкий, вагою всього 453 кг, автомобіль був оснащений 2-циліндровим мотором. Виробництво міської мікролітражки тривало до 1971 року. За 12 років свого конвеєрного життя автомобіль розійшовся тиражем понад 392 тисяч екземплярів.

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Найнезвичніше авто Subaru у поліцейській лівреї пустять з молотка - фото 394086

Незадовго до закінчення випуску Міністерство транспорту Нової Зеландії замовило компанії варіант в поліцейській лівреї. І тепер цей унікальний автомобіль можна придбати. Поліцейський Subaru 360 буде представлений на торгах аукціону RM Sotheby's, який відбудеться 1-2 травня в американському штаті Індіана.

Машина має характерне чорно-біле забарвлення, оснащена звуковою сиреною, світлотехнікою і навіть парою класичних головних уборів поліцейських. Автомобіль оснащений 2-циліндровим двотактним мотором потужністю 25 к.с. і 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Також в арсеналі авто незалежна торсіонна підвіска всіх коліс і гідравлічні барабанні гальма.

Найнезвичніше авто Subaru у поліцейській лівреї пустять з молотка - фото 394087
Найнезвичніше авто Subaru у поліцейській лівреї пустять з молотка - фото 394083
Найнезвичніше авто Subaru у поліцейській лівреї пустять з молотка - фото 394084
Найнезвичніше авто Subaru у поліцейській лівреї пустять з молотка - фото 394085

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Джерело: motor1
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