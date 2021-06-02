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Шкода від куріння може передаватися через покоління: цікаве дослідження

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Куріння впливає також на здоров'я нащадків - фото 1
Куріння впливає також на здоров'я нащадків

У дітей чоловіків, чиї матері курили, або які самі курили у віці до 15 років, частіше розвиваються порушення з боку органів дихання. Про це свідчить одне з останніх досліджень науковців. Тож курцям варто задуматися не лише про своє здоров'я, а й про нащадків.

В останні роки збільшується кількість доказів того, що куріння батьків до зачаття дитини збільшує ризик хвороб органів дихання у нащадків. Куріння й інші зовнішні чинники, які діють на батьків, не змінюють геном. Тобто, згубний вплив цих факторів не може поширитися на дітей з батьківськими генами. Вчені припускають, що в цьому випадку важливу роль у передачі дітям ризику низки хвороб відіграють епігенетичні фактори, пише European Respiratory Journal.

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Йдеться про поверхневі зміни ДНК: до молекули можуть приєднуватися метильні групи (процес називають метиліруванням ДНК). Це не впливає на самі гени, але змінює те, як вони працюють. Велика частина таких змін не передається у спадок, проте є винятки.

Під час внутрішньоутробного розвитку і до підліткового віку діти особливо сприйнятливі до впливу зовнішніх факторів на ДНК. У цей час, до завершення статевого дозрівання, формуються статеві клітини, які несуть спадкову інформацію. У новому дослідженні вчені прагнули оцінити ризик передачі згубного впливу куріння у ці періоди наступним поколінням.

Автори дослідження вивчили дані про 383 дітей і 274 їх батьків. Виявилося, що у дітей чоловіків, які почали курити до підліткового віку, були знижені показники дихання (об'єм форсованого видиху і життєва місткість легенів) у порівнянні з показниками дітей, батьки яких не курили. У дітей, бабусі яких вдихали тютюновий дим під час вагітності, вчені спостерігали ті ж проблеми: функція легенів була порушеною, що вказує на ризик хвороб органів дихання (наприклад, бронхіальної астми).

Шкода від куріння може передаватися через покоління: цікаве дослідження - фото 461954

Раніше вчені вже демонстрували, що у чоловіків, які курили у віці молодше 15 років, частіше, ніж в інших, народжуються діти з високим ризиком розвитку бронхіальної астми.

Крім цього, вчені виявили зв'язок між впливом тютюнового диму на чоловіків до статевого дозрівання, пов'язаного з ризиком ожиріння у їхніх синів. Учені підкреслюють, що необхідно приділяти більше уваги проблемі дитячого та материнського куріння, щоб запобігти хворобам легенів у майбутніх поколінь.

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