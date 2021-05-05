Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років

Завзяті курці, які постійно відмовляються від сигарет, роблять щось хороше для свого тіла. Після відмови від нікотину він на диво швидко відновлюється: деякі речі змінюються протягом декількох годин, іншим потрібно понад 10 років, щоб повернутися до попередніх показників.

Відмова від куріння – справа непроста. Але, як пише Medikforum, вона може принести багато користі вашому організму. Почнемо зі змін, які відбуваються уже через 1 день, закінчуючи трансформаціями, які ви зауважите через роки.

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Через 1 день тіло наповнюється киснем

Токсичні продукти життєдіяльності сигарети зникли зі слизових оболонок, а разом з ними й неприємний запах і смак. Усі органи знову краще забезпечуються киснем, підвищується фізична працездатність.

Через тиждень усе смачніше

Через 48 годин після відмови від куріння зазвичай знижене почуття смаку і запаху у курців починає відновлюватися. Більш інтенсивно сприймаються запахи та смаки. Після 3 днів без тютюнової сигарети стане легше робити глибокі вдихи.



Їжа знову стає смачнішою / Фото Unsplash

Після 1 – 3 місяців самоочищення йде повним ходом

Стабілізується кровообіг.

Поліпшується функція легенів.

Фізичні навантаження у повсякденному житті та під час занять спортом стають легшими.

Шкіра обличчя, яка часто стає сірою та жовтуватою від куріння, покращує кровообіг.

І оскільки вона зовні оновлюється через 28 днів, через місяць вона виглядає свіжішою. Однак зморшки як ознака швидкого старіння шкіри у курців вже не можуть бути усунені.

Через рік кашель курця піде в минуле

Обсяг легких збільшується, і дихальні шляхи стають вільними. Вони поступово позбавляються від відкладень та слизу. Зменшуються типові скарги від куріння, такі як напади кашлю, закупорка носових пазух або задишка.



Піднятися сходами не так уже й складно / Фото Unsplash

Через п'ять років ризик раку

Тепер колишні курці більше не в гіршому становищі, ніж звичайні курці, коли справа доходить до багатьох захворювань:

100% зниження ризику інсульту;

100% зниження ризику раку шийки матки;

Зниження ризику раку порожнини рота, горла, стравоходу та сечового міхура на 50 відсотків;

На 50 відсотків нижчий ризик серцевого нападу.

Через десять років легені знову у порядку

Ризик смерті від раку легенів знижується приблизно вдвічі. Знижується ризик раку гортані та підшлункової залози.



Знижується ризик розвитку небезпечних захворювань / Фото Unsplash

Після 15 років ваше здоров'я відновлюється

Ризик ішемічної хвороби серця безумовно не вище, ніж у тих, хто ніколи в житті не курив.

Тож ви маєте причину задуматися, щоб кинути цю шкідливу звичку. Уже дуже скоро ви побачите результати, які тішитимуть вас, а також надихатимуть підтримувати здоровий спосіб життя.

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