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ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити

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як перестати курити - фото 1
як перестати курити

Всесвітній день без тютюну припадає на 31 травня. У цей день говоримо про здоров'я і те, як позбавитися згубної звички. Підготували для вас добірку додатків, які полегшать вам процес кидання куріння.

Бот, який допоможе кинути курити

Всесвітня організація охорони здоров'я презентувала спеціальний чат-бот, який допоможе вам позбутися залежності від куріння. Бот Флоранс – це штучний інтелект, який створили ВООЗ та компанії Soul Machines, Amazon Web Services, Google Cloud.

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Флоранс спілкується з вами про шкоду куріння та інші способи вживання тютюну, розповідає про різні методи, які допоможуть боротися з курінням тощо. Щоб кинути курити, варто перейти за ЦИМ посиланням.

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Додаток "Не курю"

Цей телефонний додаток допоможе вам відстежувати конкретні показники, що підвищить мотивацію та ваші шанси кинути курити. Додаток відстежує, скільки часу минуло від останньої сигарети; рахує кількість невикурених сигарет та зекономлених грошей. Також ви дізнаєтеся, скільки смоли та нікотину не потрапило до організму. Додатково є статті та інформація про покращення стану здоров'я, про користь відмови від куріння, про хвороби, які виникають через паління, про факти шкоди куріння, про поради від колишніх курців. А ще спеціальні тести та калькулятори для користувачів цього додатку.

ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити - фото 461584

Чат-бот quitka

Український чат-бот для тих, кого мотивують гроші. Принцип такий: користувач проходить протягом тижня підготовчий курс, на якому ознайомлюється з функціоналом, а потім закладається на певну суму. У тому випадку, якщо користувач кидає курити, то гроші повернуться. Якщо не зможе кинути курити, то його кошти підуть та благочинність. Щоб спробувати, перейдіть за ЦИМ посиланням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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