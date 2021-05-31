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ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
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Всесвітній день без тютюну припадає на 31 травня. У цей день говоримо про здоров'я і те, як позбавитися згубної звички. Підготували для вас добірку додатків, які полегшать вам процес кидання куріння.
Бот, який допоможе кинути курити
Всесвітня організація охорони здоров'я презентувала спеціальний чат-бот, який допоможе вам позбутися залежності від куріння. Бот Флоранс – це штучний інтелект, який створили ВООЗ та компанії Soul Machines, Amazon Web Services, Google Cloud.
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Флоранс спілкується з вами про шкоду куріння та інші способи вживання тютюну, розповідає про різні методи, які допоможуть боротися з курінням тощо. Щоб кинути курити, варто перейти за ЦИМ посиланням.
Додаток "Не курю"
Цей телефонний додаток допоможе вам відстежувати конкретні показники, що підвищить мотивацію та ваші шанси кинути курити. Додаток відстежує, скільки часу минуло від останньої сигарети; рахує кількість невикурених сигарет та зекономлених грошей. Також ви дізнаєтеся, скільки смоли та нікотину не потрапило до організму. Додатково є статті та інформація про покращення стану здоров'я, про користь відмови від куріння, про хвороби, які виникають через паління, про факти шкоди куріння, про поради від колишніх курців. А ще спеціальні тести та калькулятори для користувачів цього додатку.
Чат-бот quitka
Український чат-бот для тих, кого мотивують гроші. Принцип такий: користувач проходить протягом тижня підготовчий курс, на якому ознайомлюється з функціоналом, а потім закладається на певну суму. У тому випадку, якщо користувач кидає курити, то гроші повернуться. Якщо не зможе кинути курити, то його кошти підуть та благочинність. Щоб спробувати, перейдіть за ЦИМ посиланням.
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