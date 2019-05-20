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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики

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цікавий тест

Шкільні роки віддаляються, спогади не такі вже яскраві. А чи залишилися у вас знання, які ви отримали за партою? Пройдіть тест і перевірте, що ви пам'ятаєте зі шкільного предмета – музики?

Згадайте свої шкільні уроки й напружте весь ваш інтелектуальний багаж – пройдіть цей тест! А питання, на які ви не знаєте відповіді, розвинуть вашу ерудованість. Вам неодмінно сподобається!

І ще: Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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