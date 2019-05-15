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Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?

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пізнавальний тест

Цей світ незбагненний, а у кожної країни є свої особливості, які дивують туристів. Ми підготували для вас цікавий тест, який визначить, наскільки хорошу ви маєте інтуїцію або ж глибокі знання у географії!

Чи знали ви, що Мальдіви мають найбільші шанси опинитися повністю під водою за кілька десятиліть? Це пов'язано з глобальним потеплінням та розташуванням країни. А знали, що найбільше товстих людей живе не в Америці, а в Наура? У цій країні 95% населення має надлишкову вагу. Так-так, і це все правда!

А от чи правдиві факти у нашому тесті – вам потрібно вгадати самотужки! Дізнавайтеся ще й інші цікавинки у наших запитаннях!

І ще: Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!

Цікавий тест! Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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